2 órája
Karambol történt az M1-esen, Hegyeshalomnál - frissítve
A főváros felé vezető oldalon, a 171-es kilométernél személykocsi és kisteherautó ütközött össze.
9:24: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről két személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Előzmény:
Egy személygépjármű és egy kisteherautó karambolozott a határnál: az M1-es autópálya 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál baleset történt. A két járműben összesen négyen utaztak, a helyszínre mentő érkezett. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanítanak - írta a Katasztrófavédelem.
