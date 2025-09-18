Baleset
Karambol Győrben - Az egyik kocsi a tetejére borult, mentők siettek a helyszínre
A közlekedési baleset csütörtökön a hajnali órákban történt Győrben.
Karambolozott két személyautó Győrben, a Nagy Imre utcában, a Vasvári Pál utcánál. A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre –írja a Katasztrófavédelem.
A tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek egyike a tetejére borult az ütközés következtében.
A helyszínre siettek a mentők is.
