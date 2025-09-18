szeptember 18., csütörtök

Baleset

41 perce

Karambol Győrben - Az egyik kocsi a tetejére borult, mentők siettek a helyszínre

A közlekedési baleset csütörtökön a hajnali órákban történt Győrben.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Karambolozott két személyautó Győrben, a Nagy Imre utcában, a Vasvári Pál utcánál. A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre –írja a Katasztrófavédelem. 

A tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek egyike a tetejére borult az ütközés következtében. 

A helyszínre siettek a mentők is.

 

