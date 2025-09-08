szeptember 8., hétfő

Baleset

1 órája

Két autó ütközött össze a forgalmas kapuvári kereszteződésben

Baleset történt Kapuvár forgalmas kereszteződésénél.

Kisalföld.hu
Két autó ütközött össze a forgalmas kapuvári kereszteződésben

A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint két autó ütközött össze Kapuváron, a Damjanich utca és a Győri út kereszteződésénél. A kapuvári hivatásos tűzoltók az autókat áramtalanították. Az érintett útszakaszon korlátozták a forgalmat az intézkedés idején.

