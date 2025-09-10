szeptember 10., szerda

Bódult garázda

31 perce

Bekábítószerezve törte be egy busz ajtaját a fiatal Győrben - fotó

A győri rendőrök elkaptak egy 26 éves szombathelyi férfit, aki épp betörte egy busz ajtaját.

Kisalföld.hu

A városban található buszpályaudvaron figyeltek fel a győri rendőrök egy fiatalemberre szeptember 7-én éjszaka, aki épp egy parkoló busz első ajtajának üvegét törte be. Akkor még nem is sejtethették, hogy kábítószert fogyasztott a fiatal. Nemrégiben Győrben fogtak el a rendőrök egy másik fiatalt, aki szintén drogozott.

kábítószer
Bekábítószerezve törte be a busz ajtaját a szombathelyi fiatal. Forrás: police.hu

Kábítószert fogyasztott a körözött férfi

A 26 éves férfit azonnal elfogták, igazoltatáskor pedig megállapították, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Győri Rendőrkapitányság is körözi. 

Amikor előállították a rendőrségre, drogtesztet végeztek, amely amfetaminra pozitív értéket mutatott. 

A nyomozók garázdaság vétsége, valamint kábítószer birtoklása vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - közölte a részleteket a rendőrség honlapján.

 

 

