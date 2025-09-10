31 perce
Bekábítószerezve törte be egy busz ajtaját a fiatal Győrben - fotó
A győri rendőrök elkaptak egy 26 éves szombathelyi férfit, aki épp betörte egy busz ajtaját.
A városban található buszpályaudvaron figyeltek fel a győri rendőrök egy fiatalemberre szeptember 7-én éjszaka, aki épp egy parkoló busz első ajtajának üvegét törte be. Akkor még nem is sejtethették, hogy kábítószert fogyasztott a fiatal. Nemrégiben Győrben fogtak el a rendőrök egy másik fiatalt, aki szintén drogozott.
Kábítószert fogyasztott a körözött férfi
A 26 éves férfit azonnal elfogták, igazoltatáskor pedig megállapították, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Győri Rendőrkapitányság is körözi.
Amikor előállították a rendőrségre, drogtesztet végeztek, amely amfetaminra pozitív értéket mutatott.
A nyomozók garázdaság vétsége, valamint kábítószer birtoklása vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - közölte a részleteket a rendőrség honlapján.
