Intézkedő rendőrökre támadt bárddal egy férfi, Győrben döntenek ügyében

Szeptember 9-én, a rendőrök állampolgári bejelentésre jelentek meg egy Veszprém vármegyei társasháznál, ahol egy harminc év körüli bódult férfi közveszélyes magatartást tanúsított és az élettársával közösen lakott lakás berendezési tárgyait rongálta.

Forrás: Központi Nyomozó Főügyészség

A gyanúsítás szerint az ittas férfi – aki nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után gyógyszereket is bevett – a kiérkező járőrök felszólítása ellenére a kezében lévő, 20 centiméter pengéjű kést nem tette le, és passzív magatartást tanúsítva tovább feszegetett egy pénzkazettát.

A férfi a kést továbbra is a kezében tartotta, majd magához vett egy konyhai bárdot és megindult az egyik rendőr felé, aki erre kihátrált a lakásból.

Amikor a rendőr kis idő elteltével a bejárati ajtót résnyire kinyitotta azért, hogy könnyfakasztó sprayt alkalmazzon, a férfi a bárdot az ajtón kidobta úgy, hogy az a rendőr nadrágját, sípcsont tájékon eltalálva kiszakította azt. A rendőr nem szenvedett sérülést.

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség elrendelte a férfi őrizetbe vételét, majd gyanúsítottként hallgatta ki felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt. A büntetett előéletű férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A nyomozó ügyészség indítványával egyetértve a Győri Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte – a szökés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel – a gyanúsított letartóztatását. A kényszerintézkedés tárgyában hozott bírósági végzés nem végleges.

Az ügyészség fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy az önhibából eredő ittas, vagy bódult állapot súlyosító körülmény a büntetés kiszabása során, amely minden esetben értékelést nyer az egy évtől öt évig, súlyosabban minősülő esetekben kettőtől nyolc, vagy akár öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő hivatalos személy elleni erőszak bűntettének megítélésekor is.