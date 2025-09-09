1 órája
Horrorkaraván női sofőrje akarta megvesztegetni a rendőröket - fotók
A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség egy napon belül bíróság elé állította a román nőt, aki pénzt ajánlott a közlekedési szabálysértése miatt vele szemben intézkedő rendőröknek.
2025. szeptember 8-án 11 óra körül a készenléti rendőrök az M1-es autópálya egyik pihenőhelyénél – szabálytalan teherszállítás miatt – ellenőrzést kezdeményeztek egy román honosságú tehergépkocsit vezető nővel szemben. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a haszongépjárműhöz szerelt tréleren két személygépkocsi volt elhelyezve, amelyek együttesen – mintegy 4-5000 kilogrammal – meghaladták a vontatható súlykorlátot, továbbá a gépjárművek sem voltak biztonságosan rögzítve. A horrorkaraván vezetője ezután azonban még súlyosabb tettet követett el.
Horrorkaraván női sofőrje bukott le duplán
Az intézkedő rendőrök közölték a sofőrrel, hogy a szabálytalanságok miatt 65 ezer forint helyszíni bírságot szabnak ki vele szemben, valamint, hogy nem haladhat tovább a járműszerelvénnyel, a szállított gépjárműveket le kell pakolni a trélerről.
A nő ezt látszólag tudomásul vette, majd amikor az egyik rendőr a bírságszelvényt kezdte kitölteni, odalépett a hivatalos személyekhez, és egy összehajtott papírlapban két 50 eurós bankjegyet adott át azzal, hogy engedjék továbbhaladni, mert nem tud visszajönni a gépjárművekért.
A nő ajánlatát a rendőrök visszautasították, majd korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt előállították a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségre.
A nyomozó ügyészségen kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatott nő elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség az őrizetben lévő elkövetőt gyorsított eljárásban a mai napon a Győri Törvényszék elé állítja, ahol végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, és – a vesztegetési pénz vonatkozásában – vagyonelkobzást indítványoz vele szemben.