Horrorkaraván női sofőrje akarta megvesztegetni a rendőröket - fotók

Horrorkaraván női sofőrje bukott le duplán

Az intézkedő rendőrök közölték a sofőrrel, hogy a szabálytalanságok miatt 65 ezer forint helyszíni bírságot szabnak ki vele szemben, valamint, hogy nem haladhat tovább a járműszerelvénnyel, a szállított gépjárműveket le kell pakolni a trélerről.

A nő ezt látszólag tudomásul vette, majd amikor az egyik rendőr a bírságszelvényt kezdte kitölteni, odalépett a hivatalos személyekhez, és egy összehajtott papírlapban két 50 eurós bankjegyet adott át azzal, hogy engedjék továbbhaladni, mert nem tud visszajönni a gépjárművekért.

A nő ajánlatát a rendőrök visszautasították, majd korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt előállították a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségre.

A nyomozó ügyészségen kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatott nő elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség az őrizetben lévő elkövetőt gyorsított eljárásban a mai napon a Győri Törvényszék elé állítja, ahol végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, és – a vesztegetési pénz vonatkozásában – vagyonelkobzást indítványoz vele szemben.