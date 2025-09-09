szeptember 9., kedd

Kenőpénz euróban

1 órája

Horrorkaraván női sofőrje akarta megvesztegetni a rendőröket - fotók

Címkék#M1-es autópálya#Győri Regionális Nyomozó Ügyészség#rendőr#horrorkaraván#kenőpénz

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség egy napon belül bíróság elé állította a román nőt, aki pénzt ajánlott a közlekedési szabálysértése miatt vele szemben intézkedő rendőröknek.

Kisalföld.hu

2025. szeptember 8-án 11 óra körül a készenléti rendőrök az M1-es autópálya egyik pihenőhelyénél – szabálytalan teherszállítás miatt – ellenőrzést kezdeményeztek egy román honosságú tehergépkocsit vezető nővel szemben. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a haszongépjárműhöz szerelt tréleren két személygépkocsi volt elhelyezve, amelyek együttesen – mintegy 4-5000 kilogrammal – meghaladták a vontatható súlykorlátot, továbbá a gépjárművek sem voltak biztonságosan rögzítve. A horrorkaraván vezetője ezután azonban még súlyosabb tettet követett el.

Horrorkaraván női sofőrje próbálta kenőpénzzel megvesztegetni a készenléti rendőröket az M1-es autópályán Győr térségében. Fotó: Készenléti rendőrség
Horrorkaraván női sofőrje próbálta kenőpénzzel megvesztegetni a készenléti rendőröket az M1-es autópályán Győr térségében. Fotó: Készenléti rendőrség 

Horrorkaraván női sofőrje bukott le duplán

Az intézkedő rendőrök közölték a sofőrrel, hogy a szabálytalanságok miatt 65 ezer forint helyszíni bírságot szabnak ki vele szemben, valamint, hogy nem haladhat tovább a járműszerelvénnyel, a szállított gépjárműveket le kell pakolni a trélerről.

A nő ezt látszólag tudomásul vette, majd amikor az egyik rendőr a bírságszelvényt kezdte kitölteni, odalépett a hivatalos személyekhez, és egy összehajtott papírlapban két 50 eurós bankjegyet adott át azzal, hogy engedjék továbbhaladni, mert nem tud visszajönni a gépjárművekért.

 

A nő ajánlatát a rendőrök visszautasították, majd korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt előállították a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségre.

A nyomozó ügyészségen kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatott nő elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség az őrizetben lévő elkövetőt gyorsított eljárásban a mai napon a Győri Törvényszék elé állítja, ahol végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, és – a vesztegetési pénz vonatkozásában – vagyonelkobzást indítványoz vele szemben.

 

