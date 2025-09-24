Hegyeshalom felé áll a forgalom az M1-es autópályán

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében, a 71-es km-nél súlyos baleset történt. A pálya forgalma áll, a torlódás meghaladta a 10 km-t – írja az utinform.hu.

A police.hu azt írta: Két jármű ütközött össze. A rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az autópályát, és a 85-ös kilométerszelvénynél tudnak visszatérni az érintett útszakaszra.