Baleset

1 órája

Hegyeshalom felé áll a forgalom az M1-es autópályán

Címkék#Hegyeshalom#m1#Útinform#baleset#autópálya

Újabb baleset történt az M1-es autópályán, ami miatt a forgalmat is megállították a Hegyeshalom felé.

Kisalföld.hu
Hegyeshalom felé áll a forgalom az M1-es autópályán

A baleset miatt torlódásra kell számítani.

Fotó: Illusztráció

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében, a 71-es km-nél súlyos baleset történt. A pálya forgalma áll, a torlódás meghaladta a 10 km-t – írja az utinform.hu.

A police.hu azt írta: Két jármű ütközött össze. A rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az autópályát, és a 85-ös kilométerszelvénynél tudnak visszatérni az érintett útszakaszra.

 

