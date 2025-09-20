szeptember 20., szombat

Friderika névnap

29°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korszerű határvédelem

1 órája

Fejleszti határátléptetési rendszerét a magyar rendőrség

Címkék#Schengen-övezet#ORFK#rendőrség#fejlesztés#határ

A biztonságosabb és gyorsabb határátlépés érdekében és a schengeni követelmények miatt korszerűsíti a határátléptetési rendszerét a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Kisalföld.hu

Azt írták: az ORFK az új Európai Határregisztrációs Rendszer (Entry/Exit System; EES) bevezetése miatt a határátkelőhelyek automatizált és nem automatizált ellenőrzési pontjain korszerűsíti a jelenlegi technikai eszközöket. A fejlesztés célja, hogy a határátlépés megfeleljen a schengeni, biztonsági és műszaki előírásoknak.

Határátlépés - Számos helyen túlterheltek a határátkelőpontok hazánkban. Fotó: MW-archívum
Határátlépés - Számos helyen túlterheltek a határátkelőpontok hazánkban. Fotó: MW-archívum 

Korszerű határátlépés 11 helyszínen

A projekt 2,416 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással valósul meg a magyar állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

A fejlesztések részeként 11 magyarországi közúti határátkelőhelyen történik meg a szükséges technikai eszközök beszerzése és beépítése: EES-kompatibilis arcképrögzítő és önkiszolgáló regisztrációs rendszerek, automata átléptető kapukhoz kapcsolódó monitoring PC-munkaállomások, utastájékoztató kijelzők, amelyek vertikális és horizontális tájolást is lehetővé tesznek - ismertették.

Mint írták: az EES-rendszer az Európai Unió új, korszerű határigazgatási eszköze, célja a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása, a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése, valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése, a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.

Kitértek arra, hogy az EES minden olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, akik vízummentesen vagy rövid távú tartózkodásra jogosító vízummal kívánnak belépni a schengeni övezetbe, így Magyarországra is. Az új rendszer egy közös uniós elektronikus nyilvántartásban rögzíti az utasok adatait, és a kezdeti 180 napos átmeneti időszakot követően kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzést is.

A közlés szerint az új eszközöket a Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszerbe integrálják, így hozzájárulnak az EES magyarországi bevezetéséhez, és biztosítják a fenti célok megvalósulását.

Az EES gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosít, miközben javítja a határátlépés hatékonyságát - olvasható az ORFK közleményében.

A projekt a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon valósul meg 2026. december 31-ig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu