Három gépkocsi karambolozott az 1-es főúton Hegyeshalomnál, félpályán halad a forgalom
Hegyeshalomnál történt a közlekedési baleset kedden reggel.
Összeütközött három személygépkocsi az 1-es főút 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál –írja a Katasztrófavédelem.
A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Az érintett útszakaszon egy irányítás mellett, sávon halad a forgalom.
