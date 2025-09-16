szeptember 16., kedd

Edit névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

22 perce

Három gépkocsi karambolozott az 1-es főúton Hegyeshalomnál, félpályán halad a forgalom

Címkék#forgalom#Katasztrófavédelem#1-es főút#baleset

Hegyeshalomnál történt a közlekedési baleset kedden reggel.

Kisalföld.hu
Három gépkocsi karambolozott az 1-es főúton Hegyeshalomnál, félpályán halad a forgalom

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Összeütközött három személygépkocsi az 1-es főút 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál –írja a Katasztrófavédelem.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. 

Az érintett útszakaszon egy irányítás mellett, sávon halad a forgalom.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu