Három gépkocsi karambolozott az 1-es főúton Hegyeshalomnál, félpályán halad a forgalom

Összeütközött három személygépkocsi az 1-es főút 171-es kilométerénél, Hegyeshalomnál –írja a Katasztrófavédelem.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Az érintett útszakaszon egy irányítás mellett, sávon halad a forgalom.