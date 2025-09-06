szeptember 6., szombat

Baleset

22 perce

Hármas karambol az éjszaka Győrben, négyen utaztak a járművekben

Közlekedési baleset történt pénteken késő este Győrben- írja a Katasztrófavédelem.

Kisalföld.hu
Három gépkocsi ütközött össze Győrben pénteken késő este a Szigethy Attila út és a Tihanyi Árpád út kereszteződésében –írja a Katasztrófavédelem. Összesen négyen utaztak a járművekben, amelyeket a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.

A baleset miatt sokáig forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.

 

