Baleset
1 órája
Hármas karambol az éjszaka Győrben, négyen utaztak a járművekben
Közlekedési baleset történt pénteken késő este Győrben- írja a Katasztrófavédelem.
Három gépkocsi ütközött össze Győrben pénteken késő este a Szigethy Attila út és a Tihanyi Árpád út kereszteződésében –írja a Katasztrófavédelem. Összesen négyen utaztak a járművekben, amelyeket a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.
A baleset miatt sokáig forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.
