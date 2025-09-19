Lebuktak a cirkuszi dolgozók - Hamis pénzzel fizettek a kúton

A három vádlott egy cirkuszi társulatban dolgozott. Az egyikük 2021 júliusában Alsóörsön ismeretlen személytől 30 darab hamis 100 eurós címletű bankjegyet szerzett meg. Ezt követően a vádlottak azokkal benzinkutakon, üzletekben, kis értékű árut vásároltak, annak érdekében, hogy a visszajáróval a hamis pénz helyett valódi forintot szerezzenek. 2021. augusztus 11-én egy siófoki üzletben tetten érték őket.

Lebuktak a cirkuszi dolgozók, hamis pénzzel akartam forinthoz jutni. Fotó: Shutterstock

Komoly börtönbüntetés a hamis pénzes csalásért

A Veszprémi Törvényszék a hamis pénzt megszerző vádlottat 5 év börtönbüntetésre, 300 ezer forint pénzbüntetésre, míg társait 4-4 év börtönbüntetésre, 200-200 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a komoly tárgyi súlyú, a törvényes fizetőeszközbe vetett bizalmat támadó bűncselekmény elkövetőivel szemben hosszabb tartamú szabadságvesztést kell kiszabni. A vádlottak a hamis pénz értékével gazdagodtak, ezért azt vagyonelkobzás elrendelésével el kell vonni tőlük. Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.