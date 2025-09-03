Hálapénzbotrány a győri kórházban - Ketten megegyeztek a bírósággal

A vádirat szerint a győri orvosok és egészségügyi szakdolgozók ugyanazon a szakrendelésen végezték a munkájukat. Tavaly a betegek ellátása során a két egészségügyi szakdolgozó és három orvos több alkalommal fogadtak el hálapénzt 1000,- és 50.000,- forint közötti összegeket, ajándékutalványokat és ajándékot. A harmadik orvos egy alkalommal fogadott el jogtalan előnyt a betegellátás során.

Hálapénzt fogadtak el a győri kórház orvosai. Fotó: Illusztráció

Két hálapénzes kórházi dolgozó egyezséget kötött

A főügyészség az egyik orvossal és egészségügyi szakdolgozóval, akik nagyobb mértékű „hálapénzt” fogadtak el, egyezséget kötött, és vádiratában arra tett indítványt, hogy őket a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje. A másik négy elkövetővel szemben a főügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádiratban közel 340.000 forint mértékű vagyonelkobzást is indítványozott a főügyészség.