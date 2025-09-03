1 órája
Hálapénzbotrány a győri kórházban - Ketten megegyeztek a bírósággal
Az üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt indult ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be. Az a 4 orvos és 2 egészségügyi szakdolgozó áll hamarosan bíróság elé, akik a győri kórházban „hálapénzt” fogadtak el betegektől.
A vádirat szerint a győri orvosok és egészségügyi szakdolgozók ugyanazon a szakrendelésen végezték a munkájukat. Tavaly a betegek ellátása során a két egészségügyi szakdolgozó és három orvos több alkalommal fogadtak el hálapénzt 1000,- és 50.000,- forint közötti összegeket, ajándékutalványokat és ajándékot. A harmadik orvos egy alkalommal fogadott el jogtalan előnyt a betegellátás során.
Két hálapénzes kórházi dolgozó egyezséget kötött
A főügyészség az egyik orvossal és egészségügyi szakdolgozóval, akik nagyobb mértékű „hálapénzt” fogadtak el, egyezséget kötött, és vádiratában arra tett indítványt, hogy őket a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje. A másik négy elkövetővel szemben a főügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádiratban közel 340.000 forint mértékű vagyonelkobzást is indítványozott a főügyészség.