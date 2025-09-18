szeptember 18., csütörtök

Hajnali tragédia

1 órája

Halálos rolleres baleset történt az Ipari Parknál Győrben

Címkék#halálos baleset#rolleres baleset#személygépkocsi#Kisalföld#Győrszentiván

Frontálisan ütközött egy győri rolleres hajnalban egy személygépkocsival az Ipari Parknál. A halálos rolleres balesetről tájékoztatást adott a vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kisalföld.hu

Szemtanú értesítette kora reggel a Kisalföld szerkesztőségét, hogy Győrszentiván közelében az Ipari Parknál hajnalban halálos rolleres baleset történt. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot.

halálos rolleres baleset
Idén ez volt az első halálos rolleres baleset Győr-Moson-Sopronban. Fotó: Shutterstock, illusztráció

Halálos rolleres baleset Győrben

Tájékoztatták lapunkat arról, hogy a rendőrségre szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között -  frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte a Rendőr-főkapitányság.

Tavalyelőtt ketten is életüket vesztették rolleres balesetben

Az Országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a győri rolleres baleset helyszínén egy 30 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.

Idén ez az első halálos rolleres baleset, tavalyelőtt két ilyen eset is történt Győr-Moson-Sopronban. Azokról az alábbi cikkekre kattintva tud tájékozódni.

 

 

