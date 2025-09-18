Halálos rolleres baleset történt az Ipari Parknál Győrben

Szemtanú értesítette kora reggel a Kisalföld szerkesztőségét, hogy Győrszentiván közelében az Ipari Parknál hajnalban halálos rolleres baleset történt. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot.

Idén ez volt az első halálos rolleres baleset Győr-Moson-Sopronban. Fotó: Shutterstock, illusztráció

Halálos rolleres baleset Győrben

Tájékoztatták lapunkat arról, hogy a rendőrségre szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között - frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte a Rendőr-főkapitányság.

Tavalyelőtt ketten is életüket vesztették rolleres balesetben

Az Országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a győri rolleres baleset helyszínén egy 30 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.

