1 órája
Halálos rolleres baleset történt az Ipari Parknál Győrben
Frontálisan ütközött egy győri rolleres hajnalban egy személygépkocsival az Ipari Parknál. A halálos rolleres balesetről tájékoztatást adott a vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Szemtanú értesítette kora reggel a Kisalföld szerkesztőségét, hogy Győrszentiván közelében az Ipari Parknál hajnalban halálos rolleres baleset történt. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot.
Halálos rolleres baleset Győrben
Tájékoztatták lapunkat arról, hogy a rendőrségre szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között - frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte a Rendőr-főkapitányság.
Tavalyelőtt ketten is életüket vesztették rolleres balesetben
Az Országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a győri rolleres baleset helyszínén egy 30 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.
Idén ez az első halálos rolleres baleset, tavalyelőtt két ilyen eset is történt Győr-Moson-Sopronban. Azokról az alábbi cikkekre kattintva tud tájékozódni.
Elesett a rollerrel Nyúlon, nem élte túl a balesetet
Rolleres balesetek – Idén már két halálos áldozatot követeltek Győr-Moson-Sopronban
Fokozott rendőri ellenőrzések Sopronban - Az elektromos rollerek nem véletlenül kerültek célkeresztbe