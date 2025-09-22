szeptember 22., hétfő

Ismét halálos lakástüzek a hétvégén

A hétvégén ketten vesztették életüket lakástűzben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint. A halálos lakástűz megelőzhető lenne.

Ismét halálos lakástűz történt a hétvégén két városban is.

A halálos lakástűz megelőzhető lenne.
Fotó: Shutterstock

Halálos lakástűz megelőzése füstérzékelővel

Vasárnap este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, hogy Kisbér külterületén, az Újszőlő dűlőben kigyulladt egy épület. A tűzoltók három járművel vonultak a megadott helyszínre, ahol egy tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott hétvégi ház égett teljes terjedelmében. Az egységek rövid idő alatt megfékezték a lángokat, oltás közben egy ember összeégett holttestét találták meg az épületben. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében tárják fel.

Egy nappal korábban, szombaton is áldozatot követelt egy tűzeset, akkor Tiszaújvárosban halt meg egy ember. Az adatok azt mutatják, hogy leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. A hasonló tragédiák megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és célszerű füstérzékelőt telepíteni az otthonukba. 

