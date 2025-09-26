szeptember 26., péntek

Tragédia

26 perce

Halálos baleset az M86-oson Magyarkeresztúrnál, egy motoros vesztette életét

Súlyos közlekedési baleset történt pénteken délután az M86-oson Magyarkeresztúrnál. A halálos balesetben egy motoros vesztette életét.

Kisalföld.hu

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a M86-os számú autóúton, a Szombathely felé vezető oldalon a 132-es kilométerszelvényben Magyarkeresztúr térségében. A pénteken délutáni halálos balesetről a police.hu számolt be weboldalán

halálos baleset Magyarkeresztúr rendőrség motoros
Halálos baleset: Magyarkeresztúr térségében történt a szörnyű tragédia pénteken délután.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Halálos baleset: egy motoros az áldozat

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: a rendelkezésre álló adatok szerint a balesetben egy motorkerékpáros érintett, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az érintett útszakaszon a rendőrség forgalomkorlátozás mellett végzi a helyszínelést.

Forrás:  Police.hu

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, szeptember 18-án, Győrben, a Régi Szentiváni úton hajnalban történt tragikus közlekedési baleset, amelyben egy elektromos rollerrel közlekedő férfi vesztette életét. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személyautó és egy ellenkező irányból érkező rolleres ütközött frontálisan, eddig tisztázatlan körülmények között.

A héten két nap alatt két halálos baleset is történt az M1-es autópályán, nem messze egymástól. A keddi baleset a 66-os kilométerszelvénynél történt a Remeteségi pihenő előtt, még szerdai szörnyű tragédia a 71-es km-nél Tata térségében. Vigyázzunk az utakon!

