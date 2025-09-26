Halálos baleset az M86-oson Magyarkeresztúrnál, egy motoros vesztette életét

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a M86-os számú autóúton, a Szombathely felé vezető oldalon a 132-es kilométerszelvényben Magyarkeresztúr térségében. A pénteken délutáni halálos balesetről a police.hu számolt be weboldalán.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Halálos baleset: egy motoros az áldozat

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: a rendelkezésre álló adatok szerint a balesetben egy motorkerékpáros érintett, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az érintett útszakaszon a rendőrség forgalomkorlátozás mellett végzi a helyszínelést.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, szeptember 18-án, Győrben, a Régi Szentiváni úton hajnalban történt tragikus közlekedési baleset, amelyben egy elektromos rollerrel közlekedő férfi vesztette életét. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személyautó és egy ellenkező irányból érkező rolleres ütközött frontálisan, eddig tisztázatlan körülmények között.

A héten két nap alatt két halálos baleset is történt az M1-es autópályán, nem messze egymástól. A keddi baleset a 66-os kilométerszelvénynél történt a Remeteségi pihenő előtt, még szerdai szörnyű tragédia a 71-es km-nél Tata térségében. Vigyázzunk az utakon!