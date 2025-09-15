szeptember 15., hétfő

Tragédia

2 órája

Itt a videófelvétel, irtózatos halált halt az M1-es autópálya vasárnapi áldozata

A helyszínre érkező katasztrófavédők először azt sem tudták, hogy nő vagy férfi, annyira összeégett az a sofőr, aki délelőtt az M1-es autópályán halt meg egy balesetben. Az M1-es autópályát felújítják, elsődleges információk szerint a nő szabálytalanul akart megfordulni és amikor a szemközti oldalra ért, két autóval is karambolozott, kigyulladt a kocsija, ezután halt meg. A halálos baleset során másik három ember is megsérült, ketten súlyos állapotban vannak.

Kisalföld.hu

Mint ahogy arról portálunkon korábban beszámoltunk: halálos baleset történt az M1-es autópályán a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon. Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kigyulladt egy gépjármű. A tragédiának egy halálos áldozata volt, de többen megsérültek.

halálos baleset
Tragédia az M1-esen, halálos baleset történt vasárnap. A fotó illusztráció.
Forrás:  Shutterstock

Tragédia: többen is megsérültek

Borzalmas videó a szörnyű balesetről

Az eset kapcsán vasárnap megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot akik az alábbiakat közölték:

A helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas-, fej-, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Halálos baleset az M1-esen

Információink szerint a főváros felé haladó autó gépkocsivezetője meg akart fordulni, és mivel a felújítás miatt nem volt szalagkorlát a műszaki átjárónál, ott ezt meg is tudta tenni. Viszont egy Győr felé tartó román rendszámú kocsi belerohant a másik kocsi jobb oldalába, majd egy német rendszámú, Mercedes Vito is eltalálta, ráadásul utóbbi még utánfutót is húzott, ami leszakadt. A vétkes autó a leállósávba pördült, ahol kigyulladt, a gépkocsit az építkezésen dolgozó munkatársak oltották el, de a sofőr bennégett a roncsban, de valószínűleg a két ütközés következtében életét vesztette.

 

 

