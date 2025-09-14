szeptember 14., vasárnap

Tragédia

1 órája

Életét vesztette egy ember az M1-esen történt súlyos balesetben

Halálos baleset történt a legforgalmasabb sztrádán vasárnap délelőtt.

Halálos baleset történt az M1-es autópályán a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon. Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kigyulladt egy gépjármű.

halálos baleset
Tragédia az M1-esen, halálos baleset történt vasárnap. A fotó illusztráció. Forrás: Shutterstock

Halálos baleset - a mentők közleménye

Az eset kapcsán megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot akik az alábbiakat közölték:

A helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas-, fej-, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.

 

 

