Tragédia
1 órája
Életét vesztette egy ember az M1-esen történt súlyos balesetben
Halálos baleset történt a legforgalmasabb sztrádán vasárnap délelőtt.
Halálos baleset történt az M1-es autópályán a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon. Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kigyulladt egy gépjármű.
Halálos baleset - a mentők közleménye
Az eset kapcsán megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot akik az alábbiakat közölték:
A helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas-, fej-, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.
