Halálos baleset az M1-esen: kisteherautó rohant a kamionba
Súlyos baleset történt az M1-es autópályán. A halálos baleset a főváros felé vezető oldalon Tatától nem messze - írta az Útinform.
Nemrégiben tragédia rázta meg olvasóinkat. Kedden újabb halálos baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében, a Remeteségi pihenő előtt, ahol egy bolgár rendszámú Renault Master rohant hátulról egy kamionba.
Halálos baleset: tragédia az M1-es autópályán
Kedden délután érkezett a bejelentés, hogy két jármű ütközött össze az M1 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 66-os kilométerszelvénynél. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kisteherautó az előtte forgalmi okból álló kamion hátuljának ütközött. A balesetet okozó járművezető olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt - közölte a rendőrség honlapján.
