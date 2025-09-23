Halálos baleset az M1-esen: kisteherautó rohant a kamionba

Nemrégiben tragédia rázta meg olvasóinkat. Kedden újabb halálos baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében, a Remeteségi pihenő előtt, ahol egy bolgár rendszámú Renault Master rohant hátulról egy kamionba.

Halálos baleset történt az M1-es sztrádán. Fotó: Kisalföld archívum

Halálos baleset: tragédia az M1-es autópályán

Kedden délután érkezett a bejelentés, hogy két jármű ütközött össze az M1 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 66-os kilométerszelvénynél. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kisteherautó az előtte forgalmi okból álló kamion hátuljának ütközött. A balesetet okozó járművezető olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt - közölte a rendőrség honlapján.