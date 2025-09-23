szeptember 23., kedd

Tragédia

50 perce

Halálos baleset az M1-esen: kisteherautó rohant a kamionba

Címkék#m1#baleset#tragédia

Súlyos baleset történt az M1-es autópályán. A halálos baleset a főváros felé vezető oldalon Tatától nem messze - írta az Útinform.

Kisalföld.hu

Nemrégiben tragédia rázta meg olvasóinkat. Kedden újabb halálos baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében, a Remeteségi pihenő előtt, ahol egy bolgár rendszámú Renault Master rohant hátulról egy kamionba. 

halálos baleset
Halálos baleset történt az M1-es sztrádán. Fotó: Kisalföld archívum

Halálos baleset: tragédia az M1-es autópályán 

Kedden délután érkezett a bejelentés, hogy két jármű ütközött össze az M1 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 66-os kilométerszelvénynél. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kisteherautó az előtte forgalmi okból álló kamion hátuljának ütközött. A balesetet okozó járművezető olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt - közölte a rendőrség honlapján.

 

