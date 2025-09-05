222 kilométer/órás sebességgel száguldott – Jogosítványa és járműve is bánta

Egy ideiglenes jogosítvánnyal rendelkező férfit kaptak el szerdán, amint 222 kilométer/órás sebességgel vezetett a burgenlandi gyorsforgalmi úton (S31). A 18 éves fiatalember gyorshajtó Kismartonnál (Eisenstadt) Nezsider (Neusiedl am See) felé haladt.

A gyorshajtó ideiglenes jogosítványát is bevonták, járművét is ideiglenesen lefoglalták.

Fotó: Shutterstock

A gyorshajtó jogosítványát is bevonták

A Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság csütörtöki bejelentése szerint azon az útszakaszon, ahol a 18 éves fiatalembert megállították, 130 kilométer/órás lett volna a sebességkorlátozás. Továbbá a tinédzser járműve nem volt közúti forgalomba helyezve, ezért ideiglenesen lefoglalták. Ideiglenes jogosítványát is bevonták.