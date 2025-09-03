Kiderült, mi lesz a győri börtönből - Mutatjuk a látványterveket

- A Győri Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal támogatásának köszönhetően az MNV Zrt-vel idén nyáron vagyonkezelői szerződést írtunk alá, így az egykori győri börtön épület a bíróság kezelésébe került - jelentette be szerdán tartott sajtótájékoztatón dr. Somogyi Zoltán a Győri Törvényszék elnöke.

Kiderült mi lesz a sorsa a győri börtönnel. Lehet hogy az egykori cellákból bírói irodák lesznek? Fotó: Győri Törvényszék

Győri börtön már a Győri Törvényszéké

- A győri börtön bezárása után a Győri Törvényszék kezdeményezte a győri börtön egykori épülete, a Győr, Jókai utca 18. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzését, amelyet az Országos Bírósági Hivatal a Győri Törvényszék épületállományának optimalizálása érdekében támogatott - tudtuk meg a győri elnöktől. Idén július 18-án kapták meg a vagyonkezelői jogot, majd augusztus 6-án a birtokba adás is megtörtént.

A Győri Törvényszék jelenleg a Szent István út 6. szám alatti főápületben és további másik három intézményben működik. A járásbíróságon, valamint az Árpád út 2. szám alatti és a Szent István út 5. szám alatti épületekben. 7732 négyzetméternyi területen mintegy 200 alkalmazott, köztük bírák, ügyintézők, tisztviselők, teremőrök dolgoznak. Nekik épülhet meg a következő 10 évben az igazságügyi campus a győri börtön helyén.