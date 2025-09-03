1 órája
Kiderült, mi lesz a győri börtönből - Mutatjuk a látványterveket
Több mint egy éve jelentették be, hogy megszűnik a győri börtön. Tavaly októberre pedig teljesen ki is ürítették, azonban azóta csak a találgatások mentek, hogy mi lesz vele a továbbiakban. Volt sok ötlet és terv, azonban végül szerdán bejelentette a Győri Törvényszék, hogy megszerezték a győri börtön vagyonkezelői jogát.
- A Győri Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal támogatásának köszönhetően az MNV Zrt-vel idén nyáron vagyonkezelői szerződést írtunk alá, így az egykori győri börtön épület a bíróság kezelésébe került - jelentette be szerdán tartott sajtótájékoztatón dr. Somogyi Zoltán a Győri Törvényszék elnöke.
Győri börtön már a Győri Törvényszéké
- A győri börtön bezárása után a Győri Törvényszék kezdeményezte a győri börtön egykori épülete, a Győr, Jókai utca 18. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzését, amelyet az Országos Bírósági Hivatal a Győri Törvényszék épületállományának optimalizálása érdekében támogatott - tudtuk meg a győri elnöktől. Idén július 18-án kapták meg a vagyonkezelői jogot, majd augusztus 6-án a birtokba adás is megtörtént.
A Győri Törvényszék jelenleg a Szent István út 6. szám alatti főápületben és további másik három intézményben működik. A járásbíróságon, valamint az Árpád út 2. szám alatti és a Szent István út 5. szám alatti épületekben. 7732 négyzetméternyi területen mintegy 200 alkalmazott, köztük bírák, ügyintézők, tisztviselők, teremőrök dolgoznak. Nekik épülhet meg a következő 10 évben az igazságügyi campus a győri börtön helyén.
Győri börtönből bírósági épület lesz - látványtervekFotók: Győri Törvényszék
Teljes felújítás és átalakítás 10 év alatt
Nagy munka kezdődik a jövőben ugyanis egy részét a közel 130 éves épületben felújítják, részben átépítik, valamint új részeket is felhúznak. - Távlati cél, hogy egy igazságügyi campus jöhessen létre, ahol a járásbírósági és törvényszéki munka XXI. századi körülmények között, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásának lehetőségével folyhasson. Jelenleg a tervezési fázis előkészítése zajlik. Az elsődleges célunk, hogy mielőbb kialakíthassunk néhány őrizetes várót, valamint a börtön épületének Révai utca felöli irodaszárnyába 2026 év végére a Törvényszék Gazdasági Hivatala átköltözhessen - emelte ki dr. Somogyi Zoltán törvényszéki elnök.
