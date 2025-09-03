szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Győri igazságszolgáltatás

1 órája

Kiderült, mi lesz a győri börtönből - Mutatjuk a látványterveket

Címkék#Dr Somogyi Zoltán#Országos Bírósági Hivatal#győri börtön#Győri Törvényszék#felújítás

Több mint egy éve jelentették be, hogy megszűnik a győri börtön. Tavaly októberre pedig teljesen ki is ürítették, azonban azóta csak a találgatások mentek, hogy mi lesz vele a továbbiakban. Volt sok ötlet és terv, azonban végül szerdán bejelentette a Győri Törvényszék, hogy megszerezték a győri börtön vagyonkezelői jogát.

Kisalföld.hu

- A Győri Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal támogatásának köszönhetően az MNV Zrt-vel idén nyáron vagyonkezelői szerződést írtunk alá, így az egykori győri börtön épület a bíróság kezelésébe került - jelentette be szerdán tartott sajtótájékoztatón dr. Somogyi Zoltán a Győri Törvényszék elnöke.

győri börtön
Kiderült mi lesz a sorsa a győri börtönnel. Lehet hogy az egykori cellákból bírói irodák lesznek? Fotó: Győri Törvényszék

Győri börtön már a Győri Törvényszéké

- A győri börtön bezárása után a Győri Törvényszék kezdeményezte a győri börtön egykori épülete, a Győr, Jókai utca 18. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzését, amelyet az Országos Bírósági Hivatal a Győri Törvényszék épületállományának optimalizálása érdekében támogatott - tudtuk meg a győri elnöktől. Idén július 18-án kapták meg a vagyonkezelői jogot, majd augusztus 6-án a birtokba adás is megtörtént.

A Győri Törvényszék jelenleg a Szent István út 6. szám alatti főápületben és további másik három intézményben működik. A járásbíróságon, valamint az Árpád út 2. szám alatti és a Szent István út 5. szám alatti épületekben. 7732 négyzetméternyi területen mintegy 200 alkalmazott, köztük bírák, ügyintézők, tisztviselők, teremőrök dolgoznak. Nekik épülhet meg a következő 10 évben az igazságügyi campus a győri börtön helyén.

Győri börtönből bírósági épület lesz - látványtervek

Fotók: Győri Törvényszék

Teljes felújítás és átalakítás 10 év alatt

Nagy munka kezdődik a jövőben ugyanis egy részét a közel 130 éves épületben felújítják, részben átépítik, valamint új részeket is felhúznak. - Távlati cél, hogy egy igazságügyi campus jöhessen létre, ahol a járásbírósági és törvényszéki munka XXI. századi körülmények között, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásának lehetőségével folyhasson. Jelenleg a tervezési fázis előkészítése zajlik. Az elsődleges célunk, hogy mielőbb kialakíthassunk néhány őrizetes várót, valamint a börtön épületének Révai utca felöli irodaszárnyába 2026 év végére a Törvényszék Gazdasági Hivatala átköltözhessen - emelte ki dr. Somogyi Zoltán törvényszéki elnök.

Cikkünket hamarosan folytatjuk a további részletekkel... addig is olvassák el cikkünket a korábbi győri börtön szökésről, amellyel többek között a bezárást indokolták

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu