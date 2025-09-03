Ha ezek a falak mesélni tudnának... Exkluzív fotókon a győri börtön a kiürítés után - fotók, videó

- A győri börtön bezárása után a Győri Törvényszék kezdeményezte az egykori épület, a Győr, Jókai utca 18. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzését, amelyet az Országos Bírósági Hivatal a Győri Törvényszék épületállományának optimalizálása érdekében támogatott - tudtuk meg dr. Somogyi Zoltán győri elnöktől. Idén július 18-án kapták meg a vagyonkezelői jogot, majd augusztus 6-án a birtokba adás is megtörtént.

A győri börtön rácsozott ablakai mely a szomszédban álló hotelre nézett.

Győri börtönből négy szintes bírósági épületet terveznek

A Győri Törvényszék jelenleg a Szent István út 6. szám alatti főépületben és további másik három intézményben működik. A járásbíróságon, valamint az Árpád út 2. szám alatti és a Szent István út 5. szám alatti épületekben. 7732 négyzetméternyi területen mintegy 200 alkalmazott, köztük bírák, ügyintézők, tisztviselők, teremőrök dolgoznak. Nekik épülhet meg a következő 10 évben az igazságügyi campus a győri börtön helyén.

Az elnök kiemelte, hogy négy szintes épület kialakítását tervezik, olyat amely megfelel a modern, 21. század feltételeinek és a városképbe is beleillik. A konkrét kivitelezésre még várni kell, és az ezt fedező összegre is, amely nem kevés, de még konkrétumokat nem tudtak mondani.

A nagy munka hamarosan megkezdődik ugyanis a 130 éves épület egy részét felújítják, részben átépítik, valamint új részeket is felhúznak. - Távlati cél, hogy egy igazságügyi campus jöhessen létre, ahol a járásbírósági és törvényszéki munka XXI. századi körülmények között, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásának lehetőségével folyhasson. Jelenleg a tervezési fázis előkészítése zajlik. Az elsődleges célunk, hogy mielőbb kialakíthassunk néhány őrizetes várót, valamint a börtön épületének Révai utca felőli irodaszárnyába 2026 év végére a Törvényszék Gazdasági Hivatala átköltözhessen - emelte ki dr. Somogyi Zoltán törvényszéki elnök.