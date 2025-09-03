szeptember 3., szerda

Bíróság lesz a börtönből

44 perce

Ha ezek a falak mesélni tudnának... Exkluzív fotókon a győri börtön a kiürítés után - fotók, videó

Címkék#fogvatartott#Dr Somogyi Zoltán#büntetés-végrehajtási intézet#rab#győri börtön#Győri Törvényszék

"Ha ezek a falak mesélni tudnának." Ez az érzés kerítette hatalmába mindazokat, akik beléphettek szerdán a már üresen álló, romos győri börtön udvarára és falai mögé. Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a sok pályázó körül, végül a Győri Törvényszék lett a nyertese és most már vagyonkezelője a komplexumnak.

Kisalföld.hu
- A győri börtön bezárása után a Győri Törvényszék kezdeményezte az egykori épület, a Győr, Jókai utca 18. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzését, amelyet az Országos Bírósági Hivatal a Győri Törvényszék épületállományának optimalizálása érdekében támogatott - tudtuk meg dr. Somogyi Zoltán győri elnöktől. Idén július 18-án kapták meg a vagyonkezelői jogot, majd augusztus 6-án a birtokba adás is megtörtént.

győri börtön
A győri börtön rácsozott ablakai mely a szomszédban álló hotelre nézett. 

Győri börtönből négy szintes bírósági épületet terveznek

A Győri Törvényszék jelenleg a Szent István út 6. szám alatti főépületben és további másik három intézményben működik. A járásbíróságon, valamint az Árpád út 2. szám alatti és a Szent István út 5. szám alatti épületekben. 7732 négyzetméternyi területen mintegy 200 alkalmazott, köztük bírák, ügyintézők, tisztviselők, teremőrök dolgoznak. Nekik épülhet meg a következő 10 évben az igazságügyi campus a győri börtön helyén.

Az elnök kiemelte, hogy négy szintes épület kialakítását tervezik, olyat amely megfelel a modern, 21. század feltételeinek és a városképbe is beleillik. A konkrét kivitelezésre még várni kell, és az ezt fedező összegre is, amely nem kevés, de még konkrétumokat nem tudtak mondani.
A nagy munka hamarosan megkezdődik ugyanis a 130 éves épület egy részét felújítják, részben átépítik, valamint új részeket is felhúznak. - Távlati cél, hogy egy igazságügyi campus jöhessen létre, ahol a járásbírósági és törvényszéki munka XXI. századi körülmények között, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásának lehetőségével folyhasson. Jelenleg a tervezési fázis előkészítése zajlik. Az elsődleges célunk, hogy mielőbb kialakíthassunk néhány őrizetes várót, valamint a börtön épületének Révai utca felőli irodaszárnyába 2026 év végére a Törvényszék Gazdasági Hivatala átköltözhessen - emelte ki dr. Somogyi Zoltán törvényszéki elnök.

Bezárt és kiürített győri börtönben jártunk

Fotók: Molcsányi Máté

Égető probléma - Nincs őrizetes helység

A törvénykezés folyamatosan zajlik, viszont nagy kihívást jelent a börtön megszűnésével a fogvatartottak ideiglenes elhelyezése, a tárgyalási szünetekben csak rabszállító járművekben tudtak eddig várakozni. Ez az égető probléma megoldása az első feladat, a következő hetekben megkezdik a szögesdrótok lebontását. Ezt követően egy kisebb forrást kell találniuk a győri börtön korábban felújított szárnyának állagmegóvására, hogy azt követően az Árpád útról átköltözhessenek a szakemberek. A Győri Törvényszék elnöke elmondta, hogy láthatóan siralmas állapotban van az egykori győri börtön épülete, ezért jelentős visszabontásra lesz szükség.

@kisalfold.hu Kiderült, mi lesz a győri börtönből - Mutatjuk a látványterveket. S.R. https://tinyurl.com/pum237bt #börtön #győr ♬ eredeti hang – @kisalfold.hu - @kisalfold.hu

Dr. Somogyi Zoltán a Kisalföld kérdésére elmondta, hogy főépület mellett működő három intézményből kettő vagyonkezelője a Győri Törvényszék, míg egy bérlemény. Amennyiben a következő évtizedben sikerül megvalósítani az igazságügyi campust, a korábbi épületeket visszaadják. Azt nem tudni, hogy a jövőben lesz e valaha Győrnek újra büntetés-végrehajtási intézete vagy sem. Győr-Moson-Sopronban így már csak egy börtön működik, Sopronkőhidán. Emellett még 

  • Szombathelyre, 
  • Veszprémbe és 
  • az ország keleti részének fegyházaiba szállították át a rabokat.
A terület, ahol körbe körbe sétálhattak a rabok a szabad levegőn. Fotó: Molcsányi Máté

A sokat mondó 130 éves falak

Furcsa érzés kapta el az embert amikor belépett a kissé romos, üres börtönépületbe. A hatalmas vasajtókat eltávolították, az összes lámpakapcsolót kiszedték a helyéről, és néhol a vezetékeket is lógtak, a legtöbb mellékhelyiség is eltűnt a kisebb-nagyobb zárkákból. Ami viszont maradt, azok a falra írt, olykor húsba vágó üzenetek. A fogvatartottak által írt sorokból kiderült, voltak, akiket megtörtek a rácsok mögött töltött évek alatt. (A börtöncella képek között megtalálják) A győri börtön szökési kísérlet helyét is megtaláltuk az egyik zárka falán, nyomat igyekeztek eltüntetni. Részben ez volt a győri börtön bezárásának oka is. Túránk végén - még úgy is, hogy tudtuk, minket nem zárnak be - felüdülés volt kilépni a friss levegőre a nyomasztó épület falai mögül. 

 

