1 órája
Győr-Szigetben törtek össze egy kocsit, keresik a tettest
A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.
Győrben, a Kossuth Lajos utcában lévő élelmiszerbolt közelében egy sofőr vezetett augusztus 14-én 13.20 és 14.08 között ismeretlen járművel. Nekiütközött a közelben parkoló Dacia Duster személygépkocsinak, és azt megrongálta.
Az esetet követően az ismeretlen sofőr az adatai hátrahagyása nélkül elhajtott.
A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.