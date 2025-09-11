Győr-Szigetben törtek össze egy kocsit, keresik a tettest

Győrben, a Kossuth Lajos utcában lévő élelmiszerbolt közelében egy sofőr vezetett augusztus 14-én 13.20 és 14.08 között ismeretlen járművel. Nekiütközött a közelben parkoló Dacia Duster személygépkocsinak, és azt megrongálta.

Az esetet követően az ismeretlen sofőr az adatai hátrahagyása nélkül elhajtott.