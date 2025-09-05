szeptember 5., péntek

Folytatódik a nyomozás

2 órája

Meghosszabbították a letartóztatást, javítóban marad a 13 éves gönyűi késelő

Címkék#késelés#gönyűi#letartóztatás hosszabbítás#fiú#kés#ügyészség

Továbbra sem szabadulhat a 13 éves Kristóf a javítóintézetből. Meghosszabbították a gönyűi késelés elkövetőjének letartóztatását. Ugyan a fiú beismerte tettét és maga értesítette a vérengzés után a hatóságokat, a nyomozás még zajlik.

Kisalföld.hu
Meghosszabbították a letartóztatást, javítóban marad a 13 éves gönyűi késelő

A 13 éves gönyűi késelőt vezetik a rendőrök a győri bíróságra szörnyű tette után. Fotó: Kisalföld

Korábban beszámoltunk a gönyűi késelés részleteiről: miszerint egy 13 éves fiú augusztus 3-án éjjel kést ragadott és megtámadta édesanyját, majd a nagymamáját is a szülői házban. Több késszúrással sebesítette meg a hozzátartozóit, majd maga jelentette az esetet a rendőrségnek. A mentők a helyszínre érve 47, illetve 68 éves áldozatot életben találták - életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel kerültek kórházba. Életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg. Az esetről a fiú, Kristóf édesapja reggelig mit sem tudott, épp a munkából ért haza, amikor a helyszínen szembesült kisebbik gyermeke tettéről.

gönyűi késelés
Gönyűi késelés - Két késsel is rokonaira támadt a 13 éves fiú. Fotó: police.hu

A fiút elfogták, és másnap le is tartóztatták, eddig is a javítóintézetben várta az ügy folytatását. Az ügyészség egy hónapra rendelte el a győri diák letartóztatását, amelyet meghosszabbítottak további három hónappal, azaz december 4-ig. Amennyiben indokolttá válik és nem emelnek vádat újabb hosszabbításra számíthat, ami azt jelentené, hogy a karácsonyt is a javító, nevelőintézetben kell töltenie súlyos tettéért.

Maximum javítóba kerülhet 4 évre a gönyűi késelés elkövetője

Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják Kristófot. Nem ez az első ilyen eset Győr-Moson-Sopronban. Épp tavasszal született jogerős ítélet annak a 12 éves bőnyi diáklánynak az ügyében, aki tavaly áprilisban hátba szúrta egy konyhakéssel az előtte ülő osztálytársát az óra szünetében. A hatodik osztályos Mirellát életveszélyes állapotban szállították mentőhelikopterrel kórház. Szerencsére túlélte a támadást. A szintén beismerő vallomást tevő B. Katalin ellen a maximális büntetést szabták ki: 4 év javítóintézet. Kristóf esetében is ez a maximális büntetési tétel, mivel 14 év alattiként követte el a súlyos bűncselekményt.

 

