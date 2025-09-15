szeptember 15., hétfő

Tragédia

1 órája

Friss információk a hétfő reggeli halálos buszbalesetről - fotók

Címkék#frontális#személygépkocsi#baleset#karambol#buszbaleset#halálos

Hétfő reggel tragikus baleset történt a 81-es főúton Sashegy közelében, ahol egy személyautó áttért a menetirány szerinti sávba és frontálisan ütközött a Győr felé tartó helyközi busszal. Az esettel kapcsolatos friss információinkat az alábbiakban olvashatják.

Kisalföld.hu

Ahogy korábbi cikkeinkben is írtuk, hétfő reggel 5:40 körül a Tápszentmiklósról Győrbe tartó menetrend szerinti autóbusz – egy Ikarus C80 30A típusú csuklós jármű – szabályosan haladt a 81-es úton, amikor a Sashegy megállót követően egy személyautó hirtelen a busz sávjába tért. A két jármű frontálisan ütközött.

Fotó: Csapó Balázs

Az autóbusz mintegy 50 utasa és a járművezető szerencsére nem szenvedett sérülést. Az utasokat körülbelül 30 perccel később mentesítő járat szállította tovább Győr felé. A busz első része – karosszéria, alváz és futómű – jelentős károkat szenvedett.

A személyautóban utazók közül azonban egy ember életét vesztette. A MÁV-csoport, amely a járatot üzemelteti, részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak.

A baleset körülményeit a rendőrség és a mentőszolgálat vizsgálja.

A győri kórház portálunk megkeresésére személyiségi és betegjogokra hivatkozván további információkat nem oszthatott meg az érintett témában.

Az előzményekről bővebben itt olvashat:

A balesetről készült további fotókat itt tekintheti meg:

Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton

Fotók: Csapó Balázs

 

 

