Folyamatos ellenőrzéseket tart keddtől a rendőrség Gyirmót és Ménfőcsanak térségében

Mint az a police.hu-n olvasható: a környéken élők nyugalma, a közlekedés biztonsága, nem utolsó sorban a sérüléssel végződő balesetek megelőzése érdekében a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak az úton lévők ellenőrzésére, a tragédiák bekövetkezésében meghatározó szerepet játszó legveszélyesebb jogsértő magatartások kiszűrésére.

A rendőrök felhívják a közúti közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy saját, utasaik és mások közlekedésének biztonsága érdekében fordítsanak kiemelt figyelmet a KRESZ előírásinak betartására!

A kora őszi változékony, olykor kedvezőtlen időjárási viszonyok között a sebességet – a megengedett legnagyobb sebességen belül is – mindig a látási és az útviszonyoknak megfelelően válasszák meg! Legyenek körültekintők az előzések megkezdésekor és a végrehajtása során is. A biztonsági öv használatának elmulasztása nemcsak jogsértő, de ezzel kockáztatják testi épségüket, életüket.