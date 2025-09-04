szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítsen, ha felismeri őket

43 perce

Műanyag hordón próbáltak bejutni a tolvajok egy győri lakásba

Címkék#Győri Rendőrkapitányság#gyanú#tolvaj#kamera#rendőrség

A győri nyomozók az állampolgárok segítségét kérik a feltételezett elkövetők azonosításához. Egy műanyag hordón próbáltak bejutni egy lakásba a győri Sorház utcában a feltételezett tolvajok, megzavarták őket.

Kisalföld.hu

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás vétség kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. A feltételezett tolvajok megpróbáltak bejutni egy lakásba a győri Sorház utcában.

Feltételezett tolvajok lakás győr hordó rongálás
Feltételezett tolvajok - az elkövetőkről a biztonsági kamera felvételeket rögzített.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Feltételezett tolvajokat keres a rendőrség

Ahogy az a police.hu oldalon olvasható,  a rendelkezésre álló adatok alapján, vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy augusztus 22-én délután fél 3 körül Győrben, a Sorház utcában egyikük egy lakás ablaka alá egy műanyag hordót helyezett, arra felállt, ismeretlen eszközzel megpróbálta az ablakot befeszíteni, azonban cselekménye közben megzavarták, így a lakásba nem jutott be és a helyszínről társával távozott. 

Azt is hozzátették: a rongálással 30 ezer forint kár keletkezett. Az elkövetőkről a biztonsági kamera felvételeket rögzített, itt megtekinthetik őket.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfiakat, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

Ahogy arról nemrég beszámoltunk: nemrég tanulságos eset történt Győr egyik bevásárlóközpontjában: három különös viselkedésű férfi - valószínűleg tolvajok - tért be az egyik ékszerüzletbe, ahol abban az időben egy női alkalmazott tartózkodott. A  „látogatók” itt is gyorsan távoztak. A hasonló veszélyhelyzetek kezeléséről, a kereskedelmi egységek alapvető biztonságáról bűnmegelőzési szakértőt kérdeztünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu