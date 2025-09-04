Műanyag hordón próbáltak bejutni a tolvajok egy győri lakásba

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás vétség kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. A feltételezett tolvajok megpróbáltak bejutni egy lakásba a győri Sorház utcában.

Feltételezett tolvajok - az elkövetőkről a biztonsági kamera felvételeket rögzített.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Feltételezett tolvajokat keres a rendőrség

Ahogy az a police.hu oldalon olvasható, a rendelkezésre álló adatok alapján, vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy augusztus 22-én délután fél 3 körül Győrben, a Sorház utcában egyikük egy lakás ablaka alá egy műanyag hordót helyezett, arra felállt, ismeretlen eszközzel megpróbálta az ablakot befeszíteni, azonban cselekménye közben megzavarták, így a lakásba nem jutott be és a helyszínről társával távozott.

Azt is hozzátették: a rongálással 30 ezer forint kár keletkezett. Az elkövetőkről a biztonsági kamera felvételeket rögzített, itt megtekinthetik őket.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfiakat, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

