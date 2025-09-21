szeptember 21., vasárnap

Baleset

56 perce

Felborult egy autó Sopronban, a Balfi úton - forgalomkorlátozás

Címkék#Katasztrófavédelem#felborult autó#körforgalom#baleset#tűzoltó#mentő

A Balfi útra vonultak ki a tűzoltók.

Kisalföld.hu
Felborult egy autó Sopronban, a Balfi úton - forgalomkorlátozás

Közlekedési táblának és kandelábernek ütközött, majd felborult egy személyautó Sopronban, a Balfi út és a 84-es főút kereszteződésében lévő körforgalomban. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni, a mentők vizsgálják. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

