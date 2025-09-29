szeptember 29., hétfő

Döbbenetes képsorok

1 órája

Fantomdugó - A skodás ostobasága súlyos balesetet okozott az M1-esen - videó

Címkék#M1-es autópálya#fékezés#Lébény#sofőr#baleset

Alig két hete az M1-es autópálya Lébényhez közeli szakaszán rögzítette az alábbi eseménysorozatot az egyik kamera. Egy fekete Skoda előbb nullára fékezett hazánk legforgalmasabb autópályán, majd bóják között fordult meg. A több mint veszélyes mutatvány súlyos balesettel zárult.

Kisalföld.hu

Egy fekete autó sofőrje az átterelt szakaszon lassít, megáll, majd teljesen szabálytalanul megfordul.  Mögötte azonnal lassul, majd szinte rögtön meg is áll a forgalom. Gyakorlatilag kialakult egy fantomdugó.

Az érthetetlen manőver következtében kialakult fantomdugónak súlyos baleset lett a vége az M1-es lébényi szakaszán. Fotó: MKIF
Az érthetetlen manőver következtében kialakult fantomdugónak súlyos baleset lett a vége az M1-es lébényi szakaszán. Fotó: MKIF

Fantomdugó: egyre durvábbakat fékeztek a sofőrök, aztán jött az ütközés

És innen vesz még ijesztőbb fordulatot a történet: a harmónika hatás miatt az érkező autók egyre hirtelenebbet fékeznek az autósok az M1-es autópályán. Többen a szembe jövő sávba menekülnek, miközben az egész okozója szépen elhagyja a helyszínt és lemegy az autópályáról. Ő már sehol sincs, de az események ezután még durvábban alakulnak.

A szabálytalan megfordulás után nem telik el 30 másodperc (!) sem és olyan ráfutásos baleset történik, amely során az egyik autó kereke kiszakad a helyéről! - közölte az MKIF.

Csak remélni tudjuk, hogy a fekete Skoda vezetője nem ússza majd meg büntetés nélkül.

 

