Fának hajtott egy gépkocsi a Mezőörsnél, helyszínen a mentők is

14:15: Az Országos Mentőszolgálat portálunknak elmondta: a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.

Korábban: Árokba hajtott és fának ütközött egy kisteherautó a 8208-as út Mezőörs és Bársonyos közötti szakaszán –írja a Katasztrófavédelem.

A műszaki mentést végző kisbéri hivatásos tűzoltók feldarabolták a fát, és áramtalanították a gépkocsit.

A helyszínen vannak a mentők is.