Baleset
2 órája
Fának hajtott egy gépkocsi a Mezőörsnél, helyszínen a mentők is
Közlekedési balesethez riasztották csütörtökön kora délután a tűzoltókat és mentőket is.
14:15: Az Országos Mentőszolgálat portálunknak elmondta: a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.
Korábban: Árokba hajtott és fának ütközött egy kisteherautó a 8208-as út Mezőörs és Bársonyos közötti szakaszán –írja a Katasztrófavédelem.
A műszaki mentést végző kisbéri hivatásos tűzoltók feldarabolták a fát, és áramtalanították a gépkocsit.
A helyszínen vannak a mentők is.
