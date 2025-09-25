szeptember 25., csütörtök

Baleset

2 órája

Fának hajtott egy gépkocsi a Mezőörsnél, helyszínen a mentők is

Közlekedési balesethez riasztották csütörtökön kora délután a tűzoltókat és mentőket is.

Kisalföld.hu
Fának hajtott egy gépkocsi a Mezőörsnél, helyszínen a mentők is

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

14:15: Az Országos Mentőszolgálat portálunknak elmondta: a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.

Korábban: Árokba hajtott és fának ütközött egy kisteherautó a 8208-as út Mezőörs és Bársonyos közötti szakaszán –írja a Katasztrófavédelem.

A műszaki mentést végző kisbéri hivatásos tűzoltók feldarabolták a fát, és áramtalanították a gépkocsit. 

A helyszínen vannak a mentők is.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

