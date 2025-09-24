szeptember 24., szerda

Szörnyűség

8 perce

Gyereket erőszakolhattak meg Bőnyben

Címkék#Bőnyben#bűncselekmény#erőszak

Sokkolta Bőnyt az eset. Információink szerint egy 20 éves férfi megerőszakolhatta 12 éves húgát.

Kisalföld.hu

Az egyik közösségi oldalon látott napvilágot, hogy Bőnyben 12 éves lányt erőszakolhatott meg 20 éves bátyja. Úgy tudjuk, a sértett jelenleg a győri kórházban van, műteni is kellett, míg információink szerint a 20 éves testvér jelenleg előzetesben van.

erőszak
Az erőszakos bűncselekmény állítólagos elkövetője kezén kattant a bilincs. 
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Megkerestük a rendőrséget, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a kérdéses esettel összefüggésben szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. A folyamatban lévő nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb információt nem áll módjukban adni.

Nem ez volt az első erőszakos bűncselekmény a településen

Bőny tavaly tavasszal is sokkoló eset miatt került be a hírekbe.

 

