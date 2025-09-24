Gyereket erőszakolhattak meg Bőnyben

Az egyik közösségi oldalon látott napvilágot, hogy Bőnyben 12 éves lányt erőszakolhatott meg 20 éves bátyja. Úgy tudjuk, a sértett jelenleg a győri kórházban van, műteni is kellett, míg információink szerint a 20 éves testvér jelenleg előzetesben van.

Az erőszakos bűncselekmény állítólagos elkövetője kezén kattant a bilincs.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Megkerestük a rendőrséget, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a kérdéses esettel összefüggésben szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. A folyamatban lévő nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb információt nem áll módjukban adni.

Nem ez volt az első erőszakos bűncselekmény a településen

Bőny tavaly tavasszal is sokkoló eset miatt került be a hírekbe.