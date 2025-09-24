8 perce
Gyereket erőszakolhattak meg Bőnyben
Sokkolta Bőnyt az eset. Információink szerint egy 20 éves férfi megerőszakolhatta 12 éves húgát.
Az egyik közösségi oldalon látott napvilágot, hogy Bőnyben 12 éves lányt erőszakolhatott meg 20 éves bátyja. Úgy tudjuk, a sértett jelenleg a győri kórházban van, műteni is kellett, míg információink szerint a 20 éves testvér jelenleg előzetesben van.
Megkerestük a rendőrséget, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a kérdéses esettel összefüggésben szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítottak. A folyamatban lévő nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb információt nem áll módjukban adni.
Nem ez volt az első erőszakos bűncselekmény a településen
Bőny tavaly tavasszal is sokkoló eset miatt került be a hírekbe.
