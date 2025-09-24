szeptember 24., szerda

Sokkoló tett

4 órája

Letartóztatták a bőnyi erőszak gyanúsítottját

Címkék#gyanúsított#Bőny#erőszak

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapi időtartamra elrendelte a Bőnyben történt erőszakos bűncselekmény gyanúsítottjának letartóztatását.

Kisalföld.hu

Bőnyben 12 éves lányt erőszakolhatott meg 29 éves bátyja, ez eset sokkolta a helyieket és az egész internetet - írtuk meg elsőként a részleteket délelőtt. A Győri Törvényszék az ügyben közleményt adott ki, a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói kényszerintézkedést rendelték el.

bőnyi erőszak
A bőnyi játszótéren történt a tragédia, letartóztatták az erőszak gyanúsítottját. Fotó: Molcsányi Máté

Letartóztatták a bőnyi erőszak gyanúsítottját

A gyanúsított a szörnyű tettet követően a helyszínről távozott, továbbá az, hogy a sértettel egy háztartásban, ingatlanban élt, 

lakhatása, szabadlábra kerülése esetén bizonytalanná válna, szökése megalapozottan feltételezhető.

A bíróság határozatát azzal is indokolta, hogy a nyomozás elemi érdeke, hogy a sértett és a gyanúsított közötti minden kommunikációt kizárja, amely a letartóztatás elrendelésével biztosítható.

A döntést az ügyész, a védő, valamint a gyanúsított is tudomásul vette, így az elsőfokon végleges, a gyanúsítottat a Sopronkőhidai Fegyház- és Börtönbe szállították.

Műteni kellett a fiatal lányt, menekült a férfi

Úgy tudjuk, a sértett jelenleg a győri kórházban van, műteni is kellett. A fiatal férfi nem feladta magát, hanem megpróbált elszökni. A helyszínen jártunk bőnyieket és a polgármester is kérdeztük az esetről. A sokkoló részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashat.

 

