3 órája
Emberölés Komáromban, őrizetbe vett egy férfit a rendőrség
Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután. Emberölés történt.
Szeptember 25-én, csütörtökön késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. Emberölés történhetett, erről a police.hu számolt be pénteken. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.
Emberölés Komáromban: elfogtak egy férfit
A holttestet találtak egy komáromi lakásban, az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.
Ahogy a rendőrség oldalán olvasható: a feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki.
A rendőrök őrizetbe vették a 31 éves férfit, és kezdeményezték letartóztatását.
