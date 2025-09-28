szeptember 28., vasárnap

Tragédia

32 perce

Kiderült, hogyan ölte meg párját Komáromban az őrizetbe vett férfi

Csütörtökön találták meg a vérbefagyott holttestet Komáromban. Az emberölés áldozata egy kétgyermekes édesanya.

Kisalföld.hu

Mint ahogy azt korábban megírtuk szeptember 25-én, csütörtökön késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. Emberölés történt.

Az emberölés áldozata egy kétgyermekes édesanya.
Forrás: kemma.hu
Forrás: kemma.hu

Az emberölés újabb részletei derültek ki

Ahogy a rendőrség oldalán olvasható: a feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A helyiek szerint a gyilkos rendszeresen fogyasztott kábítószert, a metkristály rabja volt. Feltehetően a tragédia napján is fogyasztott a szerből, amikor összeveszett a kétgyermekes anyukával és meggyilkolta – írja a tenyek.hu.

A kemma.hu információi szerint előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette. 

További részletek a tenyek.hu oldalon olvashatók.

 

