Kiderült, hogyan ölte meg párját Komáromban az őrizetbe vett férfi
Csütörtökön találták meg a vérbefagyott holttestet Komáromban. Az emberölés áldozata egy kétgyermekes édesanya.
Mint ahogy azt korábban megírtuk szeptember 25-én, csütörtökön késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. Emberölés történt.
Az emberölés újabb részletei derültek ki
Ahogy a rendőrség oldalán olvasható: a feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A helyiek szerint a gyilkos rendszeresen fogyasztott kábítószert, a metkristály rabja volt. Feltehetően a tragédia napján is fogyasztott a szerből, amikor összeveszett a kétgyermekes anyukával és meggyilkolta – írja a tenyek.hu.
A kemma.hu információi szerint előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette.
