A felesége életére tört, 12 év börtönt kapott a győri férfi

A vádlott és a sértett házassága a férfi italozása, agresszivitása miatt megromlott. A vádlott ugyan elköltözött a közös győri otthonukból 2022-ben, de ezután folyamatosan fenyegette a sértettet a megölésével, szülei házának a felgyújtásával. Az ittas vádlott 2023. január 5-én elment a sértett munkahelyére, majd az utcára menekülő sértettet fellökte, és egy 7 centis pengéjű késsel háromszor a nyaka irányába szúrt. A nő védekezett, ezért csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A járókelők a férfit lefogták és értesítették a rendőrséget. Emberölés kísérlete és zaklatás lett a vád.

Emberölés kísérlete miatt ítélték el a támadót. Forrás: Shutterstock.

Az emberölés kísérletéért 12 év börtönt kapott a férfi

A Győri Törvényszék a vádlottat emberölés kísérlete és zaklatás miatt 9 év börtönbüntetésre, 9 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott előre elhatározta az élet elleni bűncselekmény elkövetését, ezért a cselekménye súlyosabban minősül, és büntetésének a súlyosítása indokolt.