A felesége életére tört, 12 év börtönt kapott a győri férfi
Késsel támadta meg és zaklatta a feleségét az a férfi, akinek sikeresen indítványozta büntetése súlyosítását a Győri Fellebbviteli Főügyészség. Emberölés kísérlete miatt ítélték el.
A vádlott és a sértett házassága a férfi italozása, agresszivitása miatt megromlott. A vádlott ugyan elköltözött a közös győri otthonukból 2022-ben, de ezután folyamatosan fenyegette a sértettet a megölésével, szülei házának a felgyújtásával. Az ittas vádlott 2023. január 5-én elment a sértett munkahelyére, majd az utcára menekülő sértettet fellökte, és egy 7 centis pengéjű késsel háromszor a nyaka irányába szúrt. A nő védekezett, ezért csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A járókelők a férfit lefogták és értesítették a rendőrséget. Emberölés kísérlete és zaklatás lett a vád.
Az emberölés kísérletéért 12 év börtönt kapott a férfi
A Győri Törvényszék a vádlottat emberölés kísérlete és zaklatás miatt 9 év börtönbüntetésre, 9 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott előre elhatározta az élet elleni bűncselekmény elkövetését, ezért a cselekménye súlyosabban minősül, és büntetésének a súlyosítása indokolt.
A Győri Ítélőtábla a szeptember 25-én kihirdetett ítéletében egyetértett az ügyészséggel. A vádlott élet elleni bűncselekménye előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletének minősül, a szabadságvesztést 12 évre, a közügyektől eltiltást 10 évre súlyosította.