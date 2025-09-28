szeptember 28., vasárnap

Ítélet

1 órája

"Nem kapjuk vissza" - Az eltűnt villanyszerelők rokonai még mindig várnak

Címkék#ügyvéd#villanyszerelők per#Mácsik János#Mácsik Zoltán#villanyszerelők#eltűnt villanyszerelők#ítélet

A Győri Törvényszék fél éve hirdetett ítéletet. 40 év fegyházbüntetésre ítélték É. Imrét az eltűnt villanyszerelők megöléséért.

Kisalföld.hu

Ahogy azt megírtuk: az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával lassan 7 éve vádolják a győri vállalkozót - É. Imrét - aki viszont kitartóan tagadja az ellene felhozott vádakat. Mácsik Zoltán felesége és lánya arra vár, hogy jogerős ítélet szülessen meggyilkolt szerettük ügyében – írja az origo.hu.

40 év fegyházbüntetésre ítélték É. Imrét az eltűnt villanyszerelők megöléséért.
Forrás: BorsOnline

Az eltűnt villanyszerelők rokonai nem adták fel

Szeretnénk, hogy ennek végre vége legyen. Megérdemeljük a lezárást! Végre legyen jogerős, hogy életfogytig fegyházba kerül ez az ember. Nekünk együtt kell élnünk ezzel a tragédiával, ezzel nem tudunk mit tenni, de már több, mint fél éve várunk, arra, hogy befejeződjön az ügy.

- mondta a Borsnak Mácsik Adrienn.

Nagyon lassan telik az idő és semmi tudomásunk nincs arról, hogy mikor lehet számítani a másodfokra. Lehetséges, hogy azt Imre meg sem éli. Abban reménykedek, hogy ha meglenne a végső jogerős ítélet, ami szerint el lesz ítélve, akkor a fegyházban elgondolkozik arról, hogy ott lesz élete utolsó lélegzetvételéig bezárva, könnyít magán, elmondja, mit tett velük

– zárta gondolatait.

További részletek az origo.hu oldalon.

Ítélethozatal után

Közel hét év bizonytalansága után fordultunk Mácsik Jánoshoz: mit érzett az ítélethozatalkor?

– Kettős érzés van bennem: egyrészt megkönnyebbülést hozott az ítélethirdetés, másrészt megerősödött bennem, hogy nem kapom vissza az öcsémet – kezdte beszélgetésünket a 61 éves férfi, aki napra pontosan ugyanakkor született, mint elveszett öccse, két év különbséggel. A különleges születési dátum mellett is erős kötelék volt köztük: "összetartó család vagyunk" – mondta Mácsik János. 

Később A Kisalföld podcast műsorának vendége volt még márciusban dr. Lichy József ügyvéd, aki az eltűnt villanyszerelők ügyében Mácsik Zoltán sértett családját képviselte a közel hét évig tartó pereskedésben.

