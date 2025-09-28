"Nem kapjuk vissza" - Az eltűnt villanyszerelők rokonai még mindig várnak

Ítélethozatal után

Közel hét év bizonytalansága után fordultunk Mácsik Jánoshoz: mit érzett az ítélethozatalkor?

– Kettős érzés van bennem: egyrészt megkönnyebbülést hozott az ítélethirdetés, másrészt megerősödött bennem, hogy nem kapom vissza az öcsémet – kezdte beszélgetésünket a 61 éves férfi, aki napra pontosan ugyanakkor született, mint elveszett öccse, két év különbséggel. A különleges születési dátum mellett is erős kötelék volt köztük: "összetartó család vagyunk" – mondta Mácsik János.

Később A Kisalföld podcast műsorának vendége volt még márciusban dr. Lichy József ügyvéd, aki az eltűnt villanyszerelők ügyében Mácsik Zoltán sértett családját képviselte a közel hét évig tartó pereskedésben.