Dolgoznak a tűzoltók
1 órája
Elakadt egy kamion a 84-esen, Kópháza térségében - forgalmi akadály
A 113-as kilométerszelvény közelében dolgoznak a tűzoltók.
Manőverezés közben elakad egy kamion a 84-es főút 113-as kilométerénél, Kópháza térségében. A helyszínre a nagycenki önkéntes és a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A mentést a soproni műszaki mentő csörlőjével hajtják végre.
A főút érintett szakaszán átmenetileg szünetel a forgalom - írta a Katasztrófavédelem.
