Dolgoznak a tűzoltók

1 órája

Elakadt egy kamion a 84-esen, Kópháza térségében - forgalmi akadály

A 113-as kilométerszelvény közelében dolgoznak a tűzoltók.

Kisalföld.hu
Elakadt egy kamion a 84-esen, Kópháza térségében - forgalmi akadály

Manőverezés közben elakad egy kamion a 84-es főút 113-as kilométerénél, Kópháza térségében. A helyszínre a nagycenki önkéntes és a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A mentést a soproni műszaki mentő csörlőjével hajtják végre. 

A főút érintett szakaszán átmenetileg szünetel a forgalom - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: gyor.katasztrofavedelem.hu

 

