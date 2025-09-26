Baleset
1 órája
Egymásba hajtott egy terepjáró és egy személyautó a 82-esen, Nyúl határában - Teljes útzár
62-63-as kilométer között egy terepjáró és egy személykocsi ütközött össze pénteken délután.
Egymásba hajtott egy terepjáró és egy személyautó a 82-es főút 62-63-as kilométere között pénteken – írja a Katasztrófavédelem.
A Nyúl határában történt balesethez a pannonhalmi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított.
A két járműben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre