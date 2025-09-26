Egymásba hajtott egy terepjáró és egy személyautó a 82-esen, Nyúl határában - Teljes útzár

Egymásba hajtott egy terepjáró és egy személyautó a 82-es főút 62-63-as kilométere között pénteken – írja a Katasztrófavédelem.

A Nyúl határában történt balesethez a pannonhalmi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított.

A két járműben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták.