Baleset
1 órája
Egy kisteherautó utánfutója az árokba hajtott Sopronhorpácson - útlezárás
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Egy kisteherautó utánfutója az árokba hajtott a Bem József utcában, Sopronhorpácson. A sopronkövesdi hivatásos és a sopronhorpácsi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
