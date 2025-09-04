Egy kisteherautó utánfutója az árokba hajtott Sopronhorpácson - útlezárás

Egy kisteherautó utánfutója az árokba hajtott a Bem József utcában, Sopronhorpácson. A sopronkövesdi hivatásos és a sopronhorpácsi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu