Tűz
53 perce
Égett a gabona Töltéstava és Pér között
Körülbelül másfél hektárnyi területen égett a tűz.
A katasztrófavédelem honlapján tette közzé, hogy lábon álló gabona égett Töltéstava és Pér között, a 81-es főút közelében. A tűz körülbelül másfél hektárnyi területet érintett. A lángokat a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók oltották el.
