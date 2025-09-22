szeptember 22., hétfő

Tűz

53 perce

Égett a gabona Töltéstava és Pér között

Címkék#Pér#gabona#Töltéstava#tűz

Körülbelül másfél hektárnyi területen égett a tűz.

Kisalföld.hu
Égett a gabona Töltéstava és Pér között

A katasztrófavédelem honlapján tette közzé, hogy lábon álló gabona égett Töltéstava és Pér között, a 81-es főút közelében. A tűz körülbelül másfél hektárnyi területet érintett. A lángokat a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók oltották el.

