Rendőrkézen a drogbanda

3 órája

Elkapták a rábaközi drogdílereket és a felső kapcsolat is rendőrkézre került

Címkék#drog#Csorna#kábítószer#rendőrség#Kapuvár

A Rábaközben tevékenykedő drogbandát kapcsoltak le a rendőrök, a csoport több mint egy éve árulta a tiltott szereket. A drogbanda "felső kapcsolata" és is kézre került, aki a kábítószer folyamatos beszerzését biztosította.

Kisalföld.hu

A győri rendőrök Kapuvár térségében élő és tevékenykedő drogterjesztő csoportot számoltak fel, a drogbanda több mint egy éve árulta a tiltott szert. Idén januárban szereztek tudomást arról, hogy a Rábaközben – kiemelten Csorna és Kapuvár környékén – egy bűnözői csoport Kréta fantázianevű kábítószert árul. A nyomozók megerősítették az információkat, majd feltérképezték és azonosították a drogbanda tagjait, a dílereket, valamint a fogyasztóikat. 

Drogbanda tagjait fogta e a remdőrség. A Rábaközben tevékenykedtek.
A rendőrség elkapta a Rábaközben tevékenykedő drogbanda tagjait. Fotó: police.hu

Rendőrkézen a drogbanda

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály és a Közterületi Támogató Alosztály munkatársai március 6-án, Törökbálinton érték tetten a csoport tagjait

  • egy 38 éves újszászi, 
  • egy 31 éves beledi férfit, 
  • valamint egy 28 éves beledi nőt. 

Velük voltak még ketten, akikről kiderült, hogy a dílerektől korábban drogot vásároltak, ezért őket is elfogták a rendőrök. A terjesztőktől összesen 97,9 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint 10,4 gramm marihuánát foglaltak le. Később a porról a szakértő megállapította, hogy új pszichoaktív anyag.

A három dílert kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki, majd a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A vevőket kábítószer birtoklásával gyanúsították meg. Az elkövetőknél tartott kutatások során a rendőrök a drog porciózásához, fogyasztásához és értékesítéséhez szükséges eszközöket, valamint további metamfetamint találtak és foglaltak le. A szakértő szerint a lefoglalt kábítószerek hatóanyag-tartalma meghaladta a jelentős mennyiséget.

A rendőrök további drogvásárlókat hallgattak ki gyanúsítottként. A már elfogottak felső kapcsolatát, kábítószer-beszerzési forrását is azonosították munkatársaink, és szeptember 16-án albertirsai otthonában fogták el a 48 éves férfit, és jelentős mennyiségre elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt kihallgatták, őrizetbe vették és a bíróság elrendelte letartóztatását, tájékoztatott a részletekről a police.hu.

Videót itt tekinthetnek meg a rajtaütésről!

 

 

